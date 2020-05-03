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03 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Takibe alındı! Beşiktaş'tan savunmaya joker

Takibe alındı! 'tan savunmaya joker

Takibe alındı! Beşiktaş'tan savunmaya joker

ekiplerinden 'ta önümüzdeki sezon çalışmaları 'ın raporuna göre yürütülüyor. Transferde önceliği savunmaya veren siyah-beyazlılar, stoper ve sol bek mevkilerinde oynayabilen 'yi takibe aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'tan savunmaya sürpriz bir hamle geldi. ve yönetimin koordineli bir şekilde yürüttüğü operasyonunda takıma katılacak isimler üzerinde çalışmalar sürerken bir yandan da mevcut oyuncular hakkında kararlar alınmaya başlandı. 47 yaşındaki teknik adam Rebocho, Enzo Roco ve Douglas'ın biletini kesti ve yönetimden transfer talebinde bulundu. Finansal açıdan çok iyi durumda olmayan siyah-beyazlılarda yönetim, maliyeti düşük oyuncuları kadrosuna katmayı amaçlıyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Beşiktaşlı yönetim ilk hamlesini yaptı.

FIDAN ALITI RADARDA!
Arnavutluk basınından habere göre, Beşiktaş sol bek ve stoper mevkilerinde oynayabilen 'yi izlemeye aldı.

İDEAL BİR SEÇENEK
Maliyeti oldukça düşük olan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Fidan Aliti'nin Beşiktaş tarafından izlediği ve siyah beyazlılar için ideal bir seçenek olacağı yazıldı. Daha önce Skenderbeu takımında forma giyen Fidan Aliti, 150 bin euro'ya Kalmar'a transfer olmuştu.

  1. 03.05.2020
  2. Güncelleme: 03.05.2020 22:33
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