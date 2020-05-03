Takibe alındı! Beşiktaş'tan savunmaya joker
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon çalışmaları teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre yürütülüyor. Transferde önceliği savunmaya veren siyah-beyazlılar, stoper ve sol bek mevkilerinde oynayabilen Fidan Aliti'yi takibe aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimin koordineli bir şekilde yürüttüğü transfer operasyonunda takıma katılacak isimler üzerinde çalışmalar sürerken bir yandan da mevcut oyuncular hakkında kararlar alınmaya başlandı. 47 yaşındaki teknik adam Rebocho, Enzo Roco ve Douglas'ın biletini kesti ve yönetimden transfer talebinde bulundu. Finansal açıdan çok iyi durumda olmayan siyah-beyazlılarda yönetim, maliyeti düşük oyuncuları kadrosuna katmayı amaçlıyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Beşiktaşlı yönetim ilk hamlesini yaptı.
FIDAN ALITI RADARDA!
Arnavutluk basınından habere göre, Beşiktaş sol bek ve stoper mevkilerinde oynayabilen Fidan Aliti'yi izlemeye aldı.
İDEAL BİR SEÇENEK
Maliyeti oldukça düşük olan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Fidan Aliti'nin Beşiktaş tarafından izlediği ve siyah beyazlılar için ideal bir seçenek olacağı yazıldı. Daha önce Skenderbeu takımında forma giyen Fidan Aliti, 150 bin euro'ya Kalmar'a transfer olmuştu.
- 03.05.2020
- Güncelleme: 03.05.2020 22:33
- Takibe alındı! Beşiktaş'tan savunmaya joker
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Takibe alındı! Beşiktaş'tan savunmaya joker haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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