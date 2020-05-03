Rumen forvetten Fenerbahçe'ye yeşil ışık!
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, İngiliz ekibi Reading'de aradığını bulamayan George Puscas'a kancayı taktı. Kulüpte yaşanan mali sıkıntılardan dolayı mutsuz olan Puscas da sarı-lacivertli ekibe 'yeşil ışık' yaktı.
Ekonomik veriler ne kadar Fenerbahçe'nin transfer bütçesinin düşük kalacağını gösterse de iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. Sarı-lacivertli kulüple ismi anılan son futbolcu George Puscas oldu. Rumen futbolunun yeni yıldızı olarak lanse edilen, 18 yaşındayken İtalya'nın İnter kulübüne transfer olan golcü oyuncunun Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia edildi. 24 yaşındaki golcünün Reading'den ayrılacağı yazıldı.
ÜST SEVİYEDE OLMAK İSTİYOR
Rumen basınında yer alan haberlerde, Puscas'ın 2019 yazında gittiği İngiltere Championship Ligi'nde yer alan Reading'de mutsuz olduğu kaydedildi. Korona virüs salgını sonrası İngiliz kulübünün maaşlarda indirime gitmek istemesinden de memnuniyetsizlik duyan 1.88'lik forvetin Ada'dan ayrılmak istediği vurgulandı. Kariyerine üst seviye bir takımda devam ettirmek isteyen Puscas'ın, F.Bahçe'ye sıcak baktığı kaydedildi.
8 MİLYON EURO'YA GİTTİ
2019'da Inter'den 8 milyon euro bonsevrisle Reading'e transfer olan Puscas, 24 yaşında ve santrfor mevkinde forma giyiyor. Rumen yıldız, bu sezon Reading formasıyla ligde oynadığı 29 maçta 9 gol attı ve 1 asist yaptı. Puscas tüm kulvarlarda 33 maçta 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Puscas'ın kulübü Reading ile 2024 yazına kadar sözleşmesi devam ediyor.
- 3.5.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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