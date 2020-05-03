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03 Mayıs 2020, Pazar
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Rumen forvetten 'ye yeşil ışık!

Rumen forvetten Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını hızlandıran , İngiliz ekibi Reading'de aradığını bulamayan 'a kancayı taktı. Kulüpte yaşanan mali sıkıntılardan dolayı mutsuz olan Puscas da sarı-lacivertli ekibe 'yeşil ışık' yaktı.

Ekonomik veriler ne kadar 'nin bütçesinin düşük kalacağını gösterse de iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. Sarı-lacivertli kulüple ismi anılan son futbolcu oldu. Rumen futbolunun yeni yıldızı olarak lanse edilen, 18 yaşındayken 'nın İnter kulübüne transfer olan golcü oyuncunun Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia edildi. 24 yaşındaki golcünün Reading'den ayrılacağı yazıldı.

ÜST SEVİYEDE OLMAK İSTİYOR

Rumen basınında yer alan haberlerde, Puscas'ın 2019 yazında gittiği 'nde yer alan Reading'de mutsuz olduğu kaydedildi. Korona virüs salgını sonrası İngiliz kulübünün maaşlarda indirime gitmek istemesinden de memnuniyetsizlik duyan 1.88'lik forvetin Ada'dan ayrılmak istediği vurgulandı. Kariyerine üst seviye bir takımda devam ettirmek isteyen Puscas'ın, F.Bahçe'ye sıcak baktığı kaydedildi.

8 MİLYON EURO'YA GİTTİ

2019'da Inter'den 8 milyon euro bonsevrisle Reading'e transfer olan Puscas, 24 yaşında ve santrfor mevkinde forma giyiyor. Rumen yıldız, bu sezon Reading formasıyla ligde oynadığı 29 maçta 9 gol attı ve 1 asist yaptı. Puscas tüm kulvarlarda 33 maçta 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Puscas'ın kulübü Reading ile 2024 yazına kadar sözleşmesi devam ediyor.

  1. 3.5.2020
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