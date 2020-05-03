Resmen açıkladı! Garry Rodrigues Arabistan'a

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sürprizi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Al İttihad'den kadrosuna kattığı yılduz futbolcu, kulübüne geri dönebilir.

Sport360'ın konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;

"Al İttihad başkanı Anmar Al-haili, kiralık verilen Seko Sanogo ve Garry Rodrigues'in önümüzdeki sezon geri dönebileceğini ima etti.

Sanogo, Sırp ekibi Kızılyıldız'a katılırken, Garry Rodrigues Türk Takımı Fenerbahçe'de yer alıyor.

Rodrigues ve Sanogo'nun dönüşü, Romarinho'nun ayrılığına bağlı. Haili, yaptığı konuşmada, "Sanogo ve Rodrigues'den vazgeçmedik. Ayrıca, önümüzdeki sezon tekrardan takımımıza katılabilirler." dedi."

Garry Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 karşılaşmada rol alırken 3 gol atmış ve 6 asist üretmişti.