Resmen açıkladı! Garry Rodrigues Arabistan'a
Fenerbahçe'de son dakika Garry Rodrigues gelişmesi... Sezon başında Suudi ekibi Al İttihad'den 2 yıllığına kiralanan yıldız kanat oyuncusu için sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Buna göre Suudi kulübünün başkanı Anmar Al-Haili, Rodrigues'in Arabistan'a geri dönebileceğine işaret etti. İşte o konuşma ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sürprizi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Al İttihad'den kadrosuna kattığı yılduz futbolcu, kulübüne geri dönebilir.
Sport360'ın konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;
"Al İttihad başkanı Anmar Al-haili, kiralık verilen Seko Sanogo ve Garry Rodrigues'in önümüzdeki sezon geri dönebileceğini ima etti.
Sanogo, Sırp ekibi Kızılyıldız'a katılırken, Garry Rodrigues Türk Takımı Fenerbahçe'de yer alıyor.
Rodrigues ve Sanogo'nun dönüşü, Romarinho'nun ayrılığına bağlı. Haili, yaptığı konuşmada, "Sanogo ve Rodrigues'den vazgeçmedik. Ayrıca, önümüzdeki sezon tekrardan takımımıza katılabilirler." dedi."
Garry Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 karşılaşmada rol alırken 3 gol atmış ve 6 asist üretmişti.
- 03.05.2020
- Güncelleme: 03.05.2020 12:40
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Resmen açıkladı! Garry Rodrigues Arabistan'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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