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03 Mayıs 2020, Pazar
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Resmen açıkladı! Arabistan'a

Resmen açıkladı! Garry Rodrigues Arabistan'a

'de son dakika gelişmesi... Sezon başında Suudi ekibi Al İttihad'den 2 yıllığına kiralanan yıldız kanat oyuncusu için sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Buna göre Suudi kulübünün başkanı Anmar Al-Haili, Rodrigues'in Arabistan'a geri dönebileceğine işaret etti. İşte o konuşma ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de sürprizi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Al İttihad'den kadrosuna kattığı yılduz futbolcu, kulübüne geri dönebilir.

Sport360'ın konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;

"Al İttihad başkanı Anmar Al-haili, kiralık verilen Seko Sanogo ve Garry Rodrigues'in önümüzdeki sezon geri dönebileceğini ima etti.

Sanogo, Sırp ekibi Kızılyıldız'a katılırken, Garry Rodrigues Türk Takımı Fenerbahçe'de yer alıyor.

Rodrigues ve Sanogo'nun dönüşü, Romarinho'nun ayrılığına bağlı. Haili, yaptığı konuşmada, "Sanogo ve Rodrigues'den vazgeçmedik. Ayrıca, önümüzdeki sezon tekrardan takımımıza katılabilirler." dedi."

Garry Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 karşılaşmada rol alırken 3 gol atmış ve 6 asist üretmişti.

  1. 03.05.2020
  2. Güncelleme: 03.05.2020 12:40
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