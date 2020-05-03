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03 Mayıs 2020, Pazar
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Planlar suya düştü! 'dan 'ye kötü haber

Planlar suya düştü! Zanka'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

, beklenen performansı gösterememesi nedeniyle devre arası döneminde Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı 'dan bonservis geliri bekliyordu. Ancak Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag'ın 30 yaşındaki stopere gönderdiği mesaj sonrası planlar suya düştü.

Kanarya'nın sezon başında Huddersfield'den 2 milyon euro'ya edip, verim alamayınca F. Düsseldorf'a kiraladığı 'dan kötü bir haber geldi.

30 yaşındaki stoperle ilgilendiği öne sürülen eski kulübü Kopenhag'dan Zanka'ya, "Bonservisin al da gel" mesajı gönderildi. Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag teknik direktörü , Zanka'nın öncelikle 'deki kontratından kurtulması gerektiğini söyledi.

Solbakken konuşmasında, "Zanka'nın bu koşullarda geri gelmesi olası değil. Bunun için öncelikle kulübüyle sözleşmesini sonlandırması, bonservisinin elinde olması gerekir. Ayrıca maaşında da belli bir azalmayı kabul etmesi lazım" ifadelerini.

  1. 3.5.2020
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