Planlar suya düştü! Zanka'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe, beklenen performansı gösterememesi nedeniyle devre arası transfer döneminde Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Zanka'dan bonservis geliri bekliyordu. Ancak Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag'ın 30 yaşındaki stopere gönderdiği mesaj sonrası planlar suya düştü.
Kanarya'nın sezon başında Huddersfield'den 2 milyon euro'ya transfer edip, verim alamayınca F. Düsseldorf'a kiraladığı Zanka'dan kötü bir haber geldi.
30 yaşındaki stoperle ilgilendiği öne sürülen eski kulübü Kopenhag'dan Zanka'ya, "Bonservisin al da gel" mesajı gönderildi. Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag teknik direktörü Stale Solbakken, Zanka'nın öncelikle Fenerbahçe'deki kontratından kurtulması gerektiğini söyledi.
Solbakken konuşmasında, "Zanka'nın bu koşullarda geri gelmesi olası değil. Bunun için öncelikle kulübüyle sözleşmesini sonlandırması, bonservisinin elinde olması gerekir. Ayrıca maaşında da belli bir azalmayı kabul etmesi lazım" ifadelerini.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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