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03 Mayıs 2020, Pazar
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ve Torino Muriç’in peşinde

Napoli ve Torino Muriç’in peşinde

İtalyan kulüpleri 'nin Kosovalı golcüsü 'in peşine düştü.

İtalyan kulüpleri 'nin Kosovalı golcüsü 'in peşine düştü. İngiliz ve kulüplerinin radarındaki 25 yaşındaki yıldıza bu kez ve Torino'nun teklif yapacağı ileri sürüldü. Çizme basınında yer alan haberlere göre Napoli, tecrübeli forvet için 8 milyon euro bütçe ayırdı. Torino'nun da Zaza veya Belotti'den birini satması durdumunda Muriç'i transfer edeceği belirtildi.

  1. 3.5.2020
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