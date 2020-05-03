Napoli ve Torino Muriç’in peşinde

İtalyan kulüpleri Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in peşine düştü. İngiliz ve İtalya kulüplerinin radarındaki 25 yaşındaki yıldıza bu kez Napoli ve Torino'nun teklif yapacağı ileri sürüldü. Çizme basınında yer alan haberlere göre Napoli, tecrübeli forvet için 8 milyon euro bütçe ayırdı. Torino'nun da Zaza veya Belotti'den birini satması durdumunda Muriç'i transfer edeceği belirtildi.