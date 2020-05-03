Napoli ve Torino Muriç’in peşinde
İtalyan kulüpleri Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in peşine düştü.
İtalyan kulüpleri Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in peşine düştü. İngiliz ve İtalya kulüplerinin radarındaki 25 yaşındaki yıldıza bu kez Napoli ve Torino'nun teklif yapacağı ileri sürüldü. Çizme basınında yer alan haberlere göre Napoli, tecrübeli forvet için 8 milyon euro bütçe ayırdı. Torino'nun da Zaza veya Belotti'den birini satması durdumunda Muriç'i transfer edeceği belirtildi.
- 3.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Napoli ve Torino Muriç’in peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.