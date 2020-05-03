Mauricio Isla Olympiakos’a önerildi

Fenerbahçe forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a önerildiği iddia edildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre; Olympiakos, Omar Elabdellaoui'yi takımda tutmak istiyor, ancak Norveçli oyuncuya 800 bin euro'dan fazla veremeyeceği, Omar'ın ise en az 1 milyon euro'yu aşan bir sözleşme istediği belirtildi. Haberde, Omar Elabdellaoui'nin yerine Fenerbahçe'den Şilili sağ bek Mauricio Isla'nın önerildiği ifade edildi.