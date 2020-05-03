Mauricio Isla Olympiakos’a önerildi
Fenerbahçe forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a önerildiği iddia edildi.
Fenerbahçe forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'a önerildiği iddia edildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre; Olympiakos, Omar Elabdellaoui'yi takımda tutmak istiyor, ancak Norveçli oyuncuya 800 bin euro'dan fazla veremeyeceği, Omar'ın ise en az 1 milyon euro'yu aşan bir sözleşme istediği belirtildi. Haberde, Omar Elabdellaoui'nin yerine Fenerbahçe'den Şilili sağ bek Mauricio Isla'nın önerildiği ifade edildi.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mauricio Isla Olympiakos’a önerildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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