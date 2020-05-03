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03 Mayıs 2020, Pazar
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Mauricio Isla ’a önerildi

Mauricio Isla Olympiakos’a önerildi

 forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın takımlarından 'a önerildiği iddia edildi.

forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın takımlarından 'a önerildiği iddia edildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre; Olympiakos, 'yi takımda tutmak istiyor, ancak Norveçli oyuncuya 800 bin euro'dan fazla veremeyeceği, Omar'ın ise en az 1 milyon euro'yu aşan bir sözleşme istediği belirtildi. Haberde, Omar Elabdellaoui'nin yerine Fenerbahçe'den Şilili sağ bek Mauricio Isla'nın önerildiği ifade edildi.

  1. 3.5.2020
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