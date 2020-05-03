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03 Mayıs 2020, Pazar
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Kaleci Altay’dan Kızılay’a destek

Fenerbahçeli kaleci , Türk 'ın merhamet eline gıda kolisi bağışıyla destek verdi.

Fenerbahçeli kaleci , Türk 'ın merhamet eline gıda kolisi bağışıyla destek verdi. Geçtiğimiz haftalarda Türk Kızılay Şubesi'ne gıda kolisi desteği veren Bursasporlu 'in ardından bir destek de Bayındır'dan geldi. Genç kaleci, Türk Kızılay 'ne ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda kolileri bağışladı. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, tüm bağışçılara teşekkür etti.

  1. 3.5.2020
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