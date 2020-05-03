Kaleci Altay’dan Kızılay’a destek
Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Türk Kızılay'ın merhamet eline gıda kolisi bağışıyla destek verdi.
Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Türk Kızılay'ın merhamet eline gıda kolisi bağışıyla destek verdi. Geçtiğimiz haftalarda Türk Kızılay Bursa Şubesi'ne gıda kolisi desteği veren Bursasporlu Selçuk Şahin'in ardından bir destek de kaleci Altay Bayındır'dan geldi. Genç kaleci, Türk Kızılay Bursa Şubesi'ne ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda kolileri bağışladı. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, tüm bağışçılara teşekkür etti.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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