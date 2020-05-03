Kaleci Altay’dan Kızılay’a destek

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Türk Kızılay'ın merhamet eline gıda kolisi bağışıyla destek verdi. Geçtiğimiz haftalarda Türk Kızılay Bursa Şubesi'ne gıda kolisi desteği veren Bursasporlu Selçuk Şahin'in ardından bir destek de kaleci Altay Bayındır'dan geldi. Genç kaleci, Türk Kızılay Bursa Şubesi'ne ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda kolileri bağışladı. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, tüm bağışçılara teşekkür etti.