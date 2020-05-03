Hasan Ali’ye hâlâ teklif yapılmadı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile henüz bir görüşme gerçekleştirilmedi. Bu sezon sakatlığı nedeniyle fazla verim alınmayan 30 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklif edilmedi. Bu konuda öncelikle yeni gelecek hocanın raporunu bekleme kararı alan yönetimin, bir yandan da sol bek için bazı isimlerle ön görüşme yapması "Hasan Ali devri kapanıyor" diye yorumlandı.