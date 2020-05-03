Hasan Ali’ye hâlâ teklif yapılmadı
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile henüz bir görüşme gerçekleştirilmedi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile henüz bir görüşme gerçekleştirilmedi. Bu sezon sakatlığı nedeniyle fazla verim alınmayan 30 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme teklif edilmedi. Bu konuda öncelikle yeni gelecek hocanın raporunu bekleme kararı alan yönetimin, bir yandan da sol bek için bazı isimlerle ön görüşme yapması "Hasan Ali devri kapanıyor" diye yorumlandı.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hasan Ali’ye hâlâ teklif yapılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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