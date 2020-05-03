Fener’de alt yapıya Alper Avcı geliyor iddiası
Gelecek sezon öncesi alt yapıya yatırım yapmayı düşünen Fenerbahçe'de, akademi kadrolarının bu konuda tecrübeli bir isme emanet edilmesi düşünülüyor.
Gelecek sezon öncesi alt yapıya yatırım yapmayı düşünen Fenerbahçe'de, akademi kadrolarının bu konuda tecrübeli bir isme emanet edilmesi düşünülüyor. Bu pozisyon için son gündeme gelen isim Hekimoğlu Trabzon'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı oldu. Kariyerine F.Bahçe alt yapısında başlayan ve çeşitli alt lig takımlarını çalıştıran Avcı'nın tekrar sarı-lacivertli kulübe dönmesi gündemde.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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