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03 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Fener’de alt yapıya Alper Avcı geliyor iddiası

Fener’de alt yapıya geliyor iddiası

Fener’de alt yapıya Alper Avcı geliyor iddiası

Gelecek sezon öncesi alt yapıya yatırım yapmayı düşünen 'de, akademi kadrolarının bu konuda tecrübeli bir isme emanet edilmesi düşünülüyor.

Gelecek sezon öncesi alt yapıya yatırım yapmayı düşünen 'de, akademi kadrolarının bu konuda tecrübeli bir isme emanet edilmesi düşünülüyor. Bu pozisyon için son gündeme gelen isim Hekimoğlu Trabzon'un teknik direktörü Mustafa oldu. Kariyerine F.Bahçe alt yapısında başlayan ve çeşitli alt lig takımlarını çalıştıran Avcı'nın tekrar sarı-lacivertli kulübe dönmesi gündemde.

  1. 3.5.2020
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