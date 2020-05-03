Fener’de alt yapıya Alper Avcı geliyor iddiası

Gelecek sezon öncesi alt yapıya yatırım yapmayı düşünen Fenerbahçe'de, akademi kadrolarının bu konuda tecrübeli bir isme emanet edilmesi düşünülüyor. Bu pozisyon için son gündeme gelen isim Hekimoğlu Trabzon'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı oldu. Kariyerine F.Bahçe alt yapısında başlayan ve çeşitli alt lig takımlarını çalıştıran Avcı'nın tekrar sarı-lacivertli kulübe dönmesi gündemde.