Fenerbahçe'ye transferi direkten dönmüştü! Rojo'nun son görüntüsü olay oldu
Manchester United'ın ocak ayı transfer döneminde Arjantin ekibi Estudiantes'e kiraladığı 30 yaşındaki defans oyuncusu Marcos Rojo, ülkesinde tartışmalı bir video ile gündeme geldi. Oyuncunun kardeşi tarafından paylaşılan ve derhal silinen görüntülerde Rojo'nun sigara içtiği ve poker oynadığı görülüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Ara transferde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan ve son anda Manchester United tarafından Estudiantes'e kiralanan tecrübeli defans oyuncusu Marcos Rojo'nun son görüntüsü ülkesini karıştırdı.
Oyuncunun kardeşi Franco Rojo tarafından sosyal medyadan paylaşılan ve hemen silinen videoda 30 yaşındaki futbolcunun sigara içip, poker oynadığı görülüyor. Tepkilere neden olan durum bununla da sınırlı değil. Videonun çekilme tarihi henüz bilinmese de yayınladığı tarih itibarıyla Rojo'nun etrafında 10'a yakın insan olduğu görülüyor ve sosyal mesafeye uyulmadığı gerekçesiyle yıldız isme sert eleştiriler geldi.
İngiliz ekibinin Estudiantes'e kiraladığı Rojo burada da istediği performansı gösteremedi. Yıldız oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca 1 maça çıkabildi. Arjantinli ismin, Manchester United ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.
- 03.05.2020
- Güncelleme: 03.05.2020 12:02
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'ye transferi direkten dönmüştü! Rojo'nun son görüntüsü olay oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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