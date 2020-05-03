Fenerbahçe'ye transferi direkten dönmüştü! Rojo'nun son görüntüsü olay oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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'ye transferi direkten dönmüştü! Rojo'nun son görüntüsü olay oldu

Fenerbahçe'ye transferi direkten dönmüştü! Rojo'nun son görüntüsü olay oldu

'ın ocak ayı döneminde Arjantin ekibi Estudiantes'e kiraladığı 30 yaşındaki defans oyuncusu , ülkesinde tartışmalı bir video ile gündeme geldi. Oyuncunun kardeşi tarafından paylaşılan ve derhal silinen görüntülerde Rojo'nun sigara içtiği ve poker oynadığı görülüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Ara transferde adı sıkça ile anılan ve son anda tarafından Estudiantes'e kiralanan tecrübeli defans oyuncusu 'nun son görüntüsü ülkesini karıştırdı.

Oyuncunun kardeşi Franco Rojo tarafından sosyal medyadan paylaşılan ve hemen silinen videoda 30 yaşındaki futbolcunun sigara içip, poker oynadığı görülüyor. Tepkilere neden olan durum bununla da sınırlı değil. Videonun çekilme tarihi henüz bilinmese de yayınladığı tarih itibarıyla Rojo'nun etrafında 10'a yakın insan olduğu görülüyor ve sosyal mesafeye uyulmadığı gerekçesiyle yıldız isme sert eleştiriler geldi.

İngiliz ekibinin Estudiantes'e kiraladığı Rojo burada da istediği performansı gösteremedi. Yıldız oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca 1 maça çıkabildi. Arjantinli ismin, Manchester United ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

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  1. 03.05.2020
  2. Güncelleme: 03.05.2020 12:02
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