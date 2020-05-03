Fenerbahçe'den Beşiktaş'a Gökhan ve Caner mesajı!
Fenerbahçe, Gökhan’ın sarı-lacivertli forması ile Beşiktaş’a attığı gol ve Caner’in Kartal’a karşı asistini paylaştı. Bu gelişme transfer mesajı olarak yorumlandı.
Fenerbahçe'nin bu sezon Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a attığı golün şiddetini 'iftar topu'na benzeterek yaptığı "İstanbul için iftar vakti" paylaşımı farklı bir boyuta ulaştı. İki takım arasında sosyal medyada atılan eski goller üzerinden tatlı bir rekabet oluşurken, Fenerbahçe'nin içinde Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün yer aldığı son paylaşımları dedikoduları beraberinde getirdi.
GÖKHAN GÖNÜL VE CANER DETAYI
Fenerbahçe, önceki gün yaptığı paylaşımda Gökhan Gönül'ün Sarı-Lacivertli forma ile Beşiktaş'a attığı gole yer verdi. Caner'in asistiyle Volkan Şen'in Beşiktaş'a attığı gol de paylaşıldı. Beşiktaşlı Gökhan ile Caner'i yeniden transfer etmek isteyen F.Bahçe'nin paylaşımları bir transfer mesajı olarak da yorumlandı.
SÖZLEŞMELERİ SONA ERİYOR
3 sezon önce Beşiktaş'a giden Caner ve Gökhan'ın sözleşmeleri sezon sonu sona eriyor. Özellikle Caner'in Sarı-Lacivertliler'e daha yakın olduğu, Gökhan ile de Kanarya arasında temaslar olduğu biliniyor. Fenerbahçe'nin Caner transferinde yaptığı teklifle Beşiktaş'ın bir adım önünde olduğu iddia ediliyor. (Takvim)
- 03.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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