Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sesleri!

Korona virüs pandemisi nedeniyle futboldan uzak geçirdiğimiz şu günlerde ister istemez transferle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Bunlardan bazıları ilgi çekerken, bazıları da taraftarın tepkisini topluyor.

Bu zincire son eklenen halka Sinan Gümüş oldu. Galatasaray ile sözleşmesinin bittiği dönemde Ersun Yanal tarafından transferi istenen ancak İtalya'nın Genoa takımına transfer olan Sinan Gümüş, yeniden sarı- lacivertli kulübün gündemine geldi.

Yarım sezon İtalya'da oynadıktan sonra Antalyaspor'a gelen 26 yaşındaki oyuncunun ismi bazı Fenerbahçe taraftarı tarafından olumlu karşılanırken, bir kısım sarı-lacivertlinin tepkisini çekti.

Sinan, Antalyaspor formasıyla salgın nedeniyle ara verilmeden önce ligde oynadığı 7 maçta 3 gol atıp bir asist yapmıştı. Güçlü fiziği ve çalışkanlığıyla bilinen Sinan'ın yaşının da genç olması nedeniyle alternatif forvet olarak takıma katılabileceği konuşuluyor.