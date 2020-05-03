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03 Mayıs 2020, Pazar
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'de sesleri!

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sesleri!

Serie A ekiplerinden Genoa'nın sezon sonuna kadar 'a kiraladığı eski Galatasaraylı , 'nin gündemine geldi. Gümüş'ün sarı-lacivertli ekiple anılması sonrası taraftarlar ise ikiye bölündü.

Korona virüs pandemisi nedeniyle futboldan uzak geçirdiğimiz şu günlerde ister istemez transferle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Bunlardan bazıları ilgi çekerken, bazıları da taraftarın tepkisini topluyor.

Bu zincire son eklenen halka oldu. ile sözleşmesinin bittiği dönemde tarafından transferi istenen ancak 'nın Genoa takımına olan Sinan Gümüş, yeniden sarı- lacivertli kulübün gündemine geldi.

Yarım sezon İtalya'da oynadıktan sonra 'a gelen 26 yaşındaki oyuncunun ismi bazı taraftarı tarafından olumlu karşılanırken, bir kısım sarı-lacivertlinin tepkisini çekti.

Sinan, Antalyaspor formasıyla salgın nedeniyle ara verilmeden önce ligde oynadığı 7 maçta 3 gol atıp bir asist yapmıştı. Güçlü fiziği ve çalışkanlığıyla bilinen Sinan'ın yaşının da genç olması nedeniyle alternatif forvet olarak takıma katılabileceği konuşuluyor.

  1. 3.5.2020
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