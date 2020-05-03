Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sesleri!
İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'nın sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiraladığı eski Galatasaraylı Sinan Gümüş, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Gümüş'ün sarı-lacivertli ekiple anılması sonrası taraftarlar ise ikiye bölündü.
Korona virüs pandemisi nedeniyle futboldan uzak geçirdiğimiz şu günlerde ister istemez transferle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Bunlardan bazıları ilgi çekerken, bazıları da taraftarın tepkisini topluyor.
Bu zincire son eklenen halka Sinan Gümüş oldu. Galatasaray ile sözleşmesinin bittiği dönemde Ersun Yanal tarafından transferi istenen ancak İtalya'nın Genoa takımına transfer olan Sinan Gümüş, yeniden sarı- lacivertli kulübün gündemine geldi.
Yarım sezon İtalya'da oynadıktan sonra Antalyaspor'a gelen 26 yaşındaki oyuncunun ismi bazı Fenerbahçe taraftarı tarafından olumlu karşılanırken, bir kısım sarı-lacivertlinin tepkisini çekti.
Sinan, Antalyaspor formasıyla salgın nedeniyle ara verilmeden önce ligde oynadığı 7 maçta 3 gol atıp bir asist yapmıştı. Güçlü fiziği ve çalışkanlığıyla bilinen Sinan'ın yaşının da genç olması nedeniyle alternatif forvet olarak takıma katılabileceği konuşuluyor.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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