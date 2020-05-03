Fenerbahçe'de Bjelica için geri sayım! Takımı o sistemle oynatacak
Fenerbahçe'de aylar süren teknik direktör arayışı son bulmuş ve yönetim Nenad Bjelica'da karar kılmıştı. Yönetici Selahattin Baki ile el sıkışan Bjelica transfer listesini yönetime sunarken, takımı oynatacağı taktiği de belirledi.
Fenerbahçe'de aylardır devam eden "Hoca kim olacak?" bilmecesi son buluyor gibi. Sarı-lacivertlilerin, bir süre önce görüşmelere başladığı Nenad Bjelica'ya sunduğu teklif ortaya çıktı.
"Fenerbahçe'den bazı isimler ile görüştüğüm. Bu ilk görüşmemiz oldu" diyerek sarı-lacivertli kulüp ile masaya oturduğunu resmen doğrulayan Bjelica ile ilgili bir iddia da İtalyan internet sitesi Tuttomercato'dan geldi. 48 yaşındaki hocaya yıllığı 2 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme teklif edildiği ifade edildi.
Görüşmeleri yönetici Selahattin Baki ile yapan Hırvat teknik adamın, sarı-lacivertlilere transfer listesini de sunduğu kaydedildi. Bjelica, yeni sezonda takımı 4-1-4-1 sistemine göre oynatmayı düşünüyor.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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