Fenerbahçe'de Nenad Bjelica için geri sayım! Takımı o sistemle oynatacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Nenad Bjelica'da geri sayım! Takımı o sistemle oynatacak

'de Bjelica için geri sayım! Takımı o sistemle oynatacak

Fenerbahçe'de Bjelica için geri sayım! Takımı o sistemle oynatacak

'de aylar süren teknik direktör arayışı son bulmuş ve yönetim 'da karar kılmıştı. Yönetici ile el sıkışan Bjelica listesini yönetime sunarken, takımı oynatacağı taktiği de belirledi.

'de aylardır devam eden "Hoca kim olacak?" bilmecesi son buluyor gibi. Sarı-lacivertlilerin, bir süre önce görüşmelere başladığı 'ya sunduğu teklif ortaya çıktı.

"Fenerbahçe'den bazı isimler ile görüştüğüm. Bu ilk görüşmemiz oldu" diyerek sarı-lacivertli kulüp ile masaya oturduğunu resmen doğrulayan Bjelica ile ilgili bir iddia da İtalyan internet sitesi Tuttomercato'dan geldi. 48 yaşındaki hocaya yıllığı 2 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme teklif edildiği ifade edildi.

Görüşmeleri yönetici ile yapan Hırvat teknik adamın, sarı-lacivertlilere listesini de sunduğu kaydedildi. Bjelica, yeni sezonda takımı 4-1-4-1 sistemine göre oynatmayı düşünüyor.

  1. 3.5.2020
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