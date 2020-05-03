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03 Mayıs 2020, Pazar
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'de ayrılık! Sloukas İtalya'ya

Fenerbahçe'de ayrılık! Sloukas İtalya'ya

Fenrbahçe'de son dakika ayrılık gelişmesi... Sarı lacivertliler, bu sezon basketbol şubesinde istediği başarıyı gösteremezken, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek koç Zeljko Obradovic ile devam edip etmeyeceği konusunda da kararsız kalmış durumda... Yaşanan bu gelişmeler bir kenara sarı laciverlilerin yıldız ismi Nikola için de Sırp basını ayrılık iddialarını destekler biçimde bir haber yayınladı. İşte o haber ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Basketbol Şubesi'nde yaprak dökümü başlıyor... Koç Zeljko Obradovic'in sezon sonunda sona erecek sözleşmesini henüz yenilemeyen sarı lacivertlilerde, Kostas Sloukas ve Nikola için de ayrılık rüzgarları esiyor.

Espreso.rs adlı internet sitesinin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe'de bir çok şey koç Zeljko Obradovic'in kulüpte kalmasına bağlı.

Nikola Kalinic'in kontratı bu yaz sona eriyor. Zeljko Obradovic'in de sözleşmesinin uzatılmaması halinde, oyuncunun devam etmesini beklememeliyiz.

Eğer Fenerbahçe'de bu ayrılık gerçekleşirse, arkasında başka ayrılıkları da getirecek. Bunlardan biri, Kalinic olacak. Olimpia Milano'nun hocası Ettore Messina, oyuncuyu istiyor.

KALINIC OLMAZSA...

Öte yandan Kalinic transferinin gerçekleşmemesi halinde Milano, Zalgiris'ten Edgaras Ulanovas'a yönelecek."

  1. 03.05.2020
  2. Güncelleme: 03.05.2020 12:02
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