Fenerbahçe'de ayrılık! Sloukas İtalya'ya

Fenerbahçe Basketbol Şubesi'nde yaprak dökümü başlıyor... Koç Zeljko Obradovic'in sezon sonunda sona erecek sözleşmesini henüz yenilemeyen sarı lacivertlilerde, Kostas Sloukas ve Nikola Kalinic için de ayrılık rüzgarları esiyor.

Espreso.rs adlı internet sitesinin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe'de bir çok şey koç Zeljko Obradovic'in kulüpte kalmasına bağlı.

Nikola Kalinic'in kontratı bu yaz sona eriyor. Zeljko Obradovic'in de sözleşmesinin uzatılmaması halinde, oyuncunun devam etmesini beklememeliyiz.

Eğer Fenerbahçe'de bu ayrılık gerçekleşirse, arkasında başka ayrılıkları da getirecek. Bunlardan biri, Kalinic olacak. Olimpia Milano'nun hocası Ettore Messina, oyuncuyu istiyor.

KALINIC OLMAZSA...

Öte yandan Kalinic transferinin gerçekleşmemesi halinde Milano, Zalgiris'ten Edgaras Ulanovas'a yönelecek."