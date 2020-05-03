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03 Mayıs 2020, Pazar
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Eski Fenerliler parayı kırıyor!

Eski Fenerliler parayı kırıyor!

Suudi Arabistan medyası, ülkenin en çok para kazanan futbolcularını açıkladı.

medyası, ülkenin en çok para kazanan futbolcularını açıkladı. Suud medyasında yer alan haberlere göre; Al-Nasr forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nin en çok kazanan oyuncusu. Giuliano, Al-Nasr'da yıllık 8.5 milyon euro kazanıyor. Brezilyalı yıldızın ardından ülkenin en çok kazanan yabancı oyuncusu ise yine eski bir Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza. Josef de Al-Ahli Cidde'de senelik 7 milyon euro alıyor.

  1. 3.5.2020
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