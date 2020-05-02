Michael Frey'den Fenerbahçe cevabı: Endişeli değilim
Fenerbahçe'nin Almanya Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Michael Frey, Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Corona virüsü günlerinde neler yaptığını anlatan İsviçreli futbolcu, sarı-lacivertli kulübe dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya, Geleceğim hakkında endişeli değilim. Sakin ve rahat olmaya çalışıyorum" şeklinde yanıtladı.
Almanya Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'de kiralık olarak forma giyen Fenerbahçeli Michael Frey, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Nürnberger Zeitung sitesine röportaj veren İsviçreli forvet, gelecek sezon sarı-lacivertli takıma dönüp dönmeyeceğiyle ilgili merak edilen soruyu yanıtlarken, corona virüsü günlerini nasıl geçirdiğini de anlattı.
İşte Frey'in açıklamalarından satır başları:
"SEYİRCİSİZ MAÇLAR HİÇ OYNAMAMAKTAN İYİ"
Eskisi gibi tekrar futbol oynayabilmeyi dört gözle bekliyorum. Taraftarlarımızın tribünde olmasını istiyoruz ama seyircisiz maçlar hiç oynamamaktan daha iyi. Umarım sezonu bitirebiliriz. Şimdilerde ligin nasıl devam edeceğini tartışıyoruz. Lig tekrar başladığında zinde ve hazır olacağız. Futbol oynayamaya hazırız çünkü mesleğimiz bu.
"GELECEĞİM HAKKINDA ENDİŞELİ DEĞİLİM"
Ben futbol oynamak için doğmuşum. Futbol dışındaki hayat daha önemli ama bu sevgimi etkilemiyor. Geleceğim hakkında endişeli değilim, sakin ve rahat olmaya çalışıyorum. Her günde evde idman yapmaya devam ediyorum. 3 yıldır İsviçre'den ve ailemden uzağım. Bu duruma alıştım.
- 02.05.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Michael Frey'den Fenerbahçe cevabı: Endişeli değilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.