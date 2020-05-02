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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin listesindeki ünlü hocadan flaş açıklama!

: Kararımı vermek için 2 ayım var

Jorge Jesus: Kararımı vermek için 2 ayım var

arayışındaki ile adı anılan , Portekiz basınına geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Brezilya'nın Flamengo takımını çalıştıran 65 yaşındaki teknik adam, önümüzdeki sezon Avrupa'ya dönüp dönmeyeceğinin belli olmadığını, kararını 2 ay içinde vereceğini söyledi.

ekiplerinden Flamengo ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan , geleceğiyle ilgili kararı vermek için iki ayı olduğunu söyledi.

'nin de gündeminde olduğu iddia edilen 65 yaşındaki teknik adam, Portekiz'in Record gazetesine açıklamalarda bulundu.

"GELECEĞİMİ DÜŞÜNMEK İÇİN 2 AYIM VAR"

Geleceğiyle ilgili soruyu cevaplandıran Portekizli Jesus, "Şu anda aklımda net bir şey yok. Hayatı gün gün yaşamak zorundayım. Karar vermeden önce salgın nedeniyle neler olacağını göreceğiz. Geleceğimi düşünmek için önümde 2 aylık süre var." ifadelerini kullandı.

"FLAMENGO BENİ MOTİVE EDİYOR"

Flamengo'nun kendisini çok istediğini belirten Jesus, "Kulübün bunu istemesi benim için çok önemli. Harika bir takım oluşturduk ve bu durum orada devam etmek için beni motive ediyor." görüşlerini paylaştı.

Jesus yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle olası bir maaş kesintisi ile ilgili de "Benim diğerlerinden bir farkım yok. Dünyanın her yerinde profesyonellerin başına geliyor. Benim maaşım da tartışılabilir." yorumunu yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, daha önce , , Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve 'ın El-Hilal takımında görev yapmıştı.


  1. 02.05.2020
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