Fenerbahçe vazgeçmiyor! Caner Erkin geri mi dönecek? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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vazgeçmiyor! geri mi dönecek?

Fenerbahçe vazgeçmiyor! Caner Erkin geri mi dönecek?

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de sesleri dinmiyor. ile henüz anlaşmayan Fenerbahçe, ’ta durumu belirsiz olan tecrübeli futbolcu Caner Erkin’in peşini bırakmıyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcu Caner Erkin 2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılmıştı... İşte tüm detaylar...

'de bekleyişi! Kanarya eski yıldızından vazgeçmiyor...Fenerbahçe'de çalışmaları devam ediyor… Yerli transferde de atağa kalkan Sarı-Lacivertliler eski yıldızı Caner Erkin ile yeniden anlaşmanın yollarını arıyor…

Takvim'in haberine göre; Elindeki sol kanat oyuncusu ile henüz yeni sözleşme için masaya oturmayan Sarı-Lacivertliler, eski yıldızı Caner Erkin'den gelecek haberi bekliyor.

Fenerbahçe Yönetimi, Caner'le anlaştıktan sonra Hasan Ali ile görüşmeyi planlıyor.

31 yaşındaki yıldız futbolcu Caner Erkin 2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

  1. 02.05.2020
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