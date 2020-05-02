Fenerbahçe vazgeçmiyor! Caner Erkin geri mi dönecek?
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de Caner Erkin sesleri dinmiyor. Hasan Ali Kaldırım ile henüz anlaşmayan Fenerbahçe, Beşiktaş’ta durumu belirsiz olan tecrübeli futbolcu Caner Erkin’in peşini bırakmıyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcu Caner Erkin 2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılmıştı... İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe'de Caner Erkin bekleyişi! Kanarya eski yıldızından vazgeçmiyor...Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor… Yerli transferde de atağa kalkan Sarı-Lacivertliler eski yıldızı Caner Erkin ile yeniden anlaşmanın yollarını arıyor…
Takvim'in haberine göre; Elindeki sol kanat oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile henüz yeni sözleşme için masaya oturmayan Sarı-Lacivertliler, eski yıldızı Caner Erkin'den gelecek haberi bekliyor.
Fenerbahçe Yönetimi, Caner'le anlaştıktan sonra Hasan Ali ile görüşmeyi planlıyor.
31 yaşındaki yıldız futbolcu Caner Erkin 2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılmıştı.
- 02.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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