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01 Mayıs 2020, Cuma
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Yönetimde flaş gelişme

Yönetimde flaş gelişme

Yönetimde flaş bir gelişme yaşandı. 'de göreve geldiği günden bu yana basketboldan sorumlu olan , görevinden alındı.

Yönetimde flaş bir gelişme yaşandı. 'de göreve geldiği günden bu yana basketboldan sorumlu olan , görevinden alındı. Başkan , Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu'nu basketbolun başına getirdi. Kulübün başkanvekilliği görevini de yürüten Özsoy'un basketboldaki şubesinin sorumluluğundan alınması gelecek sezon öncesi yeni değişimlerin sinyali olarak yorumlandı.
  1. 1.5.2020
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