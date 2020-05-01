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01 Mayıs 2020, Cuma
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Varsa yoksa Mensah

Varsa yoksa Mensah

uzun süredir gündeminde olan isimlerden için görüşmeleri sürdürüyor.

uzun süredir gündeminde olan isimlerden için görüşmeleri sürdürüyor. Ara döneminden bu yana Ganalı orta sahada ısrarcı olan Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi bu oyuncuya imza attırmayı hedefliyor. 'un 3.6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 25 yaşındaki yıldız futbolcuyu para artı takasla transfer etmeyi planlayan sarı-lacivertliler, tüm şartları zorluyor. Özellikle 'i bilen isimler üzerinde duran Fenerbahçe, kadrosunda düşünmediği ve gibi oyuncuları da takasta kullanmayı planlıyor.
  1. 1.5.2020
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