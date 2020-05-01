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01 Mayıs 2020, Cuma
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Obradovic’ten yeni imza

Obradovic’ten yeni imza

Özellikle bu sezon ile arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia ediliyordu. Özsoy'un şubesindeki görevinden alındığı dönemde Sırp hocanın da iki yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Özellikle bu sezon ile arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia ediliyordu. Özsoy'un şubesindeki görevinden alındığı dönemde Sırp hocanın da iki yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Sezon sonu mukavelesi biten tecrübeli hoca için kısa süre içinde resmi açıklama yapılacağı da kaydedildi.
  1. 1.5.2020
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