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30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe açıkladı! İdmanlar...

dakika: açıkladı! İdmanlar...

Son dakika: Fenerbahçe açıkladı! İdmanlar...

dakika haberleri... Corona virüsü nedeniye liglerin durmasıyla antrenmanlara ara verilmişti. Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla tesislerde gruplar halinde çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. Antrenmanlarda her grupta 4 futbolcu bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. İşte o açıklama...

Corona virüsü nedeniye liglerin durmasıyla antrenmanlara ara verilmişti. Beşiktaş'ın ardından de, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla tesislerde gruplar halinde çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak. Her grupta 4 futbolcumuz bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir sonraki gruptaki oyuncular tesislerimizde saha çalışmalarına başlayacak.

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  1. 30.04.2020
  2. Güncelleme: 30.04.2020 15:03
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