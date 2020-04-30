Son dakika: Fenerbahçe açıkladı! İdmanlar...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Corona virüsü nedeniye liglerin durmasıyla antrenmanlara ara verilmişti. Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla tesislerde gruplar halinde çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. Antrenmanlarda her grupta 4 futbolcu bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. İşte o açıklama...
Corona virüsü nedeniye liglerin durmasıyla antrenmanlara ara verilmişti. Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla tesislerde gruplar halinde çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak. Her grupta 4 futbolcumuz bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir sonraki gruptaki oyuncular tesislerimizde saha çalışmalarına başlayacak.
- 30.04.2020
- Güncelleme: 30.04.2020 15:03
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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Yorum
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