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30 Nisan 2020, Perşembe
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Rodrigues’ten erzak desteği

Rodrigues’ten erzak desteği

Corona virüsü salgını nedeniyle geçirilen zor günlerde futbolcular da yaptıkları yardımlarla dikkat çekiyor.

Son olarak 'nin yıldız ismi Garry Rodrigues, aracılığıyla 'un İskilip ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. Rodrigues'in 175 ihtiyaç sahibine gıda yardımındı bulunduğu belirtildi.

  1. 30.4.2020
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