Rodrigues’ten erzak desteği
Corona virüsü salgını nedeniyle geçirilen zor günlerde futbolcular da yaptıkları yardımlarla dikkat çekiyor.
Son olarak Fenerbahçe'nin yıldız ismi Garry Rodrigues, Kızılay aracılığıyla Çorum'un İskilip ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı. Rodrigues'in 175 ihtiyaç sahibine gıda yardımındı bulunduğu belirtildi.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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