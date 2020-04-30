Nijmegen’den mutlusu yok!

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonu öncesi transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu için eski kulübü Nijmegen, 700 bin euro'luk ödeminin yapılmadığını duyurmuştu. Genç oyuncunun bonservis bedeli uzun süre tartışma konusu olurken, Hollanda ekibinden yeni bir açıklama geldi. Kulüp idarecileri, Fenerbahçe'nin ödemesi gereken 700 bin euro'yu hesaplarına yatırdıklarını belirtti.