Nijmegen’den mutlusu yok!
Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonu öncesi transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu için eski kulübü Nijmegen, 700 bin euro'luk ödeminin yapılmadığını duyurmuştu. Genç oyuncunun bonservis bedeli uzun süre tartışma konusu olurken, Hollanda ekibinden yeni bir açıklama geldi. Kulüp idarecileri, Fenerbahçe'nin ödemesi gereken 700 bin euro'yu hesaplarına yatırdıklarını belirtti.
Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonu öncesi transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu için eski kulübü Nijmegen, 700 bin euro'luk ödeminin yapılmadığını duyurmuştu. Genç oyuncunun bonservis bedeli uzun süre tartışma konusu olurken, Hollanda ekibinden yeni bir açıklama geldi. Kulüp idarecileri, Fenerbahçe'nin ödemesi gereken 700 bin euro'yu hesaplarına yatırdıklarını belirtti.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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