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30 Nisan 2020, Perşembe
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’den mutlusu yok!

Nijmegen’den mutlusu yok!

'nin 2018-2019 sezonu öncesi ettiği için eski kulübü , 700 bin euro'luk ödeminin yapılmadığını duyurmuştu. Genç oyuncunun bonservis bedeli uzun süre tartışma konusu olurken, ekibinden yeni bir açıklama geldi. Kulüp idarecileri, Fenerbahçe'nin ödemesi gereken 700 bin euro'yu hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

'nin 2018-2019 sezonu öncesi ettiği için eski kulübü , 700 bin euro'luk ödeminin yapılmadığını duyurmuştu. Genç oyuncunun bonservis bedeli uzun süre tartışma konusu olurken, ekibinden yeni bir açıklama geldi. Kulüp idarecileri, Fenerbahçe'nin ödemesi gereken 700 bin euro'yu hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

  1. 30.4.2020
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