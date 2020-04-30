Kardeşini de transfer ediyor! Fenerbahçe'den sürpriz hamle

Fenerbahçe transferde sürpriz bir hamleye hazırlanıyor... Takvim'de yer alan habere göre 2018 yılında Altınordu'dan Barış Alıcı'yı transfer eden Fenerbahçe, genç oyuncunun ikiz kardeşine de göz dikti. Sarı-lacivertli kulübün sağ bekte oynayan Kerim Alıcı için kulübü Altınordu ile temaslara başladığı öğrenildi.

BARIŞ'I KİRALADI

Bu transferde Barış Alıcı'yı da Fenerbahçe'ye getiren menajer Ömer Koray Uzun'un devrede olduğu iddia edildi. Fenerbahçe, Kerim'in ikiz kardeşi olan Barış'ı Belçika ekibi Westerlo'ya kiralamıştı.

KERİM ALICI KİMDİR?

22 yaşındaki Kerim Alıcı, kariyerine Bucaspor altyapısında başladıktan sonra buradan Altınordu altyapısına geçti. Defansın sağında oynayan Kerim, 2016 yılında İzmir ekibinde A takıma yükseldi. Bu sezon ligde 25 maça çıkan genç yıldız, 4 asiste imzasını attı. Kerim Alıcı'nın Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.