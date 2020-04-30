Kardeşini de transfer ediyor! Fenerbahçe'den sürpriz Kerim Alıcı hamlesi... Kerim Alıcı kimdir? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Kardeşini de transfer ediyor! F.Bahçe'den sürpriz hamle

Kardeşini de ediyor! 'den sürpriz hamle

Kardeşini de transfer ediyor! Fenerbahçe'den sürpriz hamle

Daha önce Altınordu forması giyen 'yı renklerine bağlayan , genç ismin ikiz kardeşini de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekibin, temsilcisi ile temasa geçtiği ifade edildi.

transferde sürpriz bir hamleye hazırlanıyor... Takvim'de yer alan habere göre 2018 yılında Altınordu'dan 'yı eden Fenerbahçe, genç oyuncunun ikiz kardeşine de göz dikti. Sarı-lacivertli kulübün sağ bekte oynayan için kulübü Altınordu ile temaslara başladığı öğrenildi.

BARIŞ'I KİRALADI

Bu transferde Barış Alıcı'yı da Fenerbahçe'ye getiren menajer Ömer Koray Uzun'un devrede olduğu iddia edildi. Fenerbahçe, Kerim'in ikiz kardeşi olan Barış'ı ekibi Westerlo'ya kiralamıştı.

KERİM ALICI KİMDİR?

22 yaşındaki Kerim Alıcı, kariyerine altyapısında başladıktan sonra buradan Altınordu altyapısına geçti. Defansın sağında oynayan Kerim, 2016 yılında ekibinde A takıma yükseldi. Bu sezon ligde 25 maça çıkan genç yıldız, 4 asiste imzasını attı. Kerim Alıcı'nın Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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  1. 30.04.2020
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