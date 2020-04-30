Kardeşini de transfer ediyor! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
Daha önce Altınordu forması giyen Barış Alıcı'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, genç ismin ikiz kardeşini de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekibin, İzmir temsilcisi ile temasa geçtiği ifade edildi.
Fenerbahçe transferde sürpriz bir hamleye hazırlanıyor... Takvim'de yer alan habere göre 2018 yılında Altınordu'dan Barış Alıcı'yı transfer eden Fenerbahçe, genç oyuncunun ikiz kardeşine de göz dikti. Sarı-lacivertli kulübün sağ bekte oynayan Kerim Alıcı için kulübü Altınordu ile temaslara başladığı öğrenildi.
BARIŞ'I KİRALADI
Bu transferde Barış Alıcı'yı da Fenerbahçe'ye getiren menajer Ömer Koray Uzun'un devrede olduğu iddia edildi. Fenerbahçe, Kerim'in ikiz kardeşi olan Barış'ı Belçika ekibi Westerlo'ya kiralamıştı.
KERİM ALICI KİMDİR?
22 yaşındaki Kerim Alıcı, kariyerine Bucaspor altyapısında başladıktan sonra buradan Altınordu altyapısına geçti. Defansın sağında oynayan Kerim, 2016 yılında İzmir ekibinde A takıma yükseldi. Bu sezon ligde 25 maça çıkan genç yıldız, 4 asiste imzasını attı. Kerim Alıcı'nın Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 30.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kardeşini de transfer ediyor! Fenerbahçe'den sürpriz hamle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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