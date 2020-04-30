İtalyan medyası işi bitirdi
Sarı-lacivertliler, bu sezon en çok sorun yaşadığı sol bek için takviye yapmayı planlarken, uzun süredir gündemdeki isim olan Kwadwo Asamoah, İstanbul yolunda...
İtalya basını, Inter'in kadrosunda düşünmediği ve bedelsiz olarak göndereceği Ganalı oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti. İnter Kulubü'ne yakın haber siteleri ile gazetelerde 31 yaşındaki oyuncunun Kanarya'yla her konuda anlaştığı ve senelik 3 milyon euro ücret alacağı ileri sürüldü. Tecrübeli futbolcu, iki sezon formasını giydiği İnter'le çıktığı 53 resmi maçta 3 asistlik performans sergiledi.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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