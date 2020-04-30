İtalyan medyası işi bitirdi

İtalya basını, Inter'in kadrosunda düşünmediği ve bedelsiz olarak göndereceği Ganalı oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti. İnter Kulubü'ne yakın haber siteleri ile gazetelerde 31 yaşındaki oyuncunun Kanarya'yla her konuda anlaştığı ve senelik 3 milyon euro ücret alacağı ileri sürüldü. Tecrübeli futbolcu, iki sezon formasını giydiği İnter'le çıktığı 53 resmi maçta 3 asistlik performans sergiledi.