Fenerbahçe’ye 19’luk yıldız

Brezilya sitesi Diario Peixe'de dün Fenerbahçe için bir transfer iddiası vardı. Sarı-lacivertlilerin Santos ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. 'Yeni Firmino' denen 19 yaşındaki golcü için ısrarcı olduğu kaydedilen Kanarya'nın Napoli, Nice ve Hoffenheim gibi Avrupa takımlarıyla transfer yarışına girdiği de ifade edildi. İtalyan AreaNapoli sitesinde de Sambacı için Napoli ile F.Bahçe'nin bir adım önde olduğu ifadeleri kullanıldı. Bu arada Alberto'nun benzetildiği Liverpool'un yıldızı Firmino da 2011'de Tombense'den Hoffeinheim'a 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, 2015'te ise 41 milyon euro bedelle İngiliz ekibine imza atmıştı.