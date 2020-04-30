Fenerbahçe’ye 19’luk yıldız
Fenerbahçe'nin Yuri Alberto’ya göz diktiği iddia edildi. ‘Yeni Firmino’ denen Sambacı için Napoli, Nice ve Hoffenheim’ın da devrede olduğu belirtildi.
Brezilya sitesi Diario Peixe'de dün Fenerbahçe için bir transfer iddiası vardı. Sarı-lacivertlilerin Santos ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. 'Yeni Firmino' denen 19 yaşındaki golcü için ısrarcı olduğu kaydedilen Kanarya'nın Napoli, Nice ve Hoffenheim gibi Avrupa takımlarıyla transfer yarışına girdiği de ifade edildi. İtalyan AreaNapoli sitesinde de Sambacı için Napoli ile F.Bahçe'nin bir adım önde olduğu ifadeleri kullanıldı. Bu arada Alberto'nun benzetildiği Liverpool'un yıldızı Firmino da 2011'de Tombense'den Hoffeinheim'a 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, 2015'te ise 41 milyon euro bedelle İngiliz ekibine imza atmıştı.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe’ye 19’luk yıldız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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