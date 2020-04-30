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30 Nisan 2020, Perşembe
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’ye 19’luk yıldız

Fenerbahçe’ye 19’luk yıldız

'nin ’ya göz diktiği iddia edildi. ‘’ denen Sambacı için , Nice ve ’ın da devrede olduğu belirtildi.

sitesi Diario Peixe'de dün için bir iddiası vardı. Sarı-lacivertlilerin Santos ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek 'yu kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. '' denen 19 yaşındaki golcü için ısrarcı olduğu kaydedilen Kanarya'nın , Nice ve gibi Avrupa takımlarıyla transfer yarışına girdiği de ifade edildi. İtalyan AreaNapoli sitesinde de Sambacı için Napoli ile F.Bahçe'nin bir adım önde olduğu ifadeleri kullanıldı. Bu arada Alberto'nun benzetildiği 'un yıldızı Firmino da 2011'de Tombense'den Hoffeinheim'a 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, 2015'te ise 41 milyon euro bedelle İngiliz ekibine imza atmıştı.

  1. 30.4.2020
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