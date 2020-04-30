Fenerbahçe'nin gündemindeki Atzili’den mesaj var
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Omar Atzili'den açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği belirtilen Maccabi Tel Aviv forması giyen 27 yaşındaki futbolcusu, "Şu anda transfer düşünmüyorum. Maccabi'nin başarısına odaklandım. Ancak futbolda neler yaşanacağını asla bilemezsiniz" açıklamasında bulundu.
- 30.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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