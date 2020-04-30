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30 Nisan 2020, Perşembe
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'nin gündemindeki Atzili’den mesaj var

Fenerbahçe'nin gündemindeki Atzili’den mesaj var

'nin gündeminde olduğu iddia edilen Omar Atzili'den açıklama geldi.

'nin kadrosuna katmak istediği belirtilen forması giyen 27 yaşındaki futbolcusu, "Şu anda transfer düşünmüyorum. Maccabi'nin başarısına odaklandım. Ancak futbolda neler yaşanacağını asla bilemezsiniz" açıklamasında bulundu.

  1. 30.4.2020
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