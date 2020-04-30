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30 Nisan 2020, Perşembe
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'de o isimler satılabilir

Fenerbahçe'de o isimler satılabilir

Mali sebeplerden dolayı transferde dikkatli davranmak zorunda olan 'de yıldız isimlerin satılması gündemde...

Sarı-lacivertlilerin, Avrupa'nın birçok takımı tarafından takip edilen Vedat Muriç, Altay Bayındır ve 'ı beklentileri karşılayacak bedelin önerilmesi halinde satabileceği öğrenildi.

  1. 30.4.2020
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