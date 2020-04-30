Fenerbahçe'de flaş gelişme! Semih Özsoy...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, bu sezon THY Euroleague ve ING Basketbol Ligi'nde istediği oyunu sahaya yansıtamadı ve değişikliğe gitme kararı aldı. Fenerbahçe Beko'da basketbol şubesinden sorumlu yöneticiliğe Semih Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu getirildi. İşte detaylar...
Bu sezon hem Avrupa hem de Türkiye'de istediği performansı gösteremeyen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in geleceği merak edilirken, basketbol takımını yeniden eski günlerine döndürmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de flaş bir değişiklik yaşandı.
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından basketbol şubesinden sorumlu yöneticiliğe getirilen Semih Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu getirildi.
Gerek seçim sürecinde gerekse de bugüne kadar yönetimde adeta başkan Ali Koç'un sağ kolu olan Semih Özsoy'un basketbol şubesi sorumluluğundan alınması dikkat çekici bir gelişme oldu.
Fenerbahçe Beko'nun yeni sorumlusu Turnaoğlu'nun Obradovic ile de görüşerek yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.
- 30.04.2020
- Güncelleme: 30.04.2020 15:08
- Remdesivir nedir? Corona virüsü tedavisinde kullanılan Remdesivir hakkında tüm detaylar
- Son dakika: Fenerbahçe açıkladı! İdmanlar...
- Ted Smith sosyal medya yorumları nedeniyle futbolu bıraktı! Mourinho'nun listesindeydi
- POMEM 2020 sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?
- Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığının belirtileri ne? Corona virüsü ile bağlantısı var mı?
- Chelsea'li yıldızdan müthiş teknik! | İZLEYİN
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. Bölüm izle! EDHO yeni bölüm tek parça full izle
- Haydar Yılmaz'dan indirim tepkisi! "Bu virüsü futbolcular getirmedi"
- Fenerbahçe Nenad Bjelica ile anlaştı mı? Volkan Demir açıkladı
- Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Semih Özsoy... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.