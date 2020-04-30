Fenerbahçe'de flaş gelişme! Semih Özsoy... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş gelişme! Semih Özsoy...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Semih Özsoy...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Semih Özsoy...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, bu sezon Euroleague ve ING Basketbol Ligi'nde istediği oyunu sahaya yansıtamadı ve değişikliğe gitme kararı aldı. Fenerbahçe Beko'da basketbol şubesinden sorumlu yöneticiliğe Semih Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu getirildi. İşte detaylar...

Bu sezon hem Avrupa hem de Türkiye'de istediği performansı gösteremeyen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in geleceği merak edilirken, basketbol takımını yeniden eski günlerine döndürmeyi amaçlayan Fenerbahçe'de flaş bir değişiklik yaşandı.

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından basketbol şubesinden sorumlu yöneticiliğe getirilen Semih Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu getirildi.

Gerek seçim sürecinde gerekse de bugüne kadar yönetimde adeta başkan Ali Koç'un sağ kolu olan Semih Özsoy'un basketbol şubesi sorumluluğundan alınması dikkat çekici bir gelişme oldu.

Fenerbahçe Beko'nun yeni sorumlusu Turnaoğlu'nun Obradovic ile de görüşerek yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

  1. 30.04.2020
  2. Güncelleme: 30.04.2020 15:08
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