Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi! Samandıra'da kritik görüşme - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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'de affedildi! Samandıra'da kritik görüşme

Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi! Samandıra'da kritik görüşme

'de kadro dışı bırakılan 'un affedildiği bildirildi. Tecrübeli futbolcunun, yönetimle görüşme yapmak için Samandıra 'ne gittiği kaydedildi.

'de , görüşmek için Samandıra 'ne çağrıldı. Sarı-lacivertli ekipte, yeni sezon için çalışmalar başlarken yeni bir gelişme yaşandı. Maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı.

Şubat ayında kadro dışı kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na () ismi bildirilmeyen Alper Potuk'un dün kulüp tarafından arandığı ve bugün Samandıra Tesisleri'ne görüşmek için çağrıldığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı öğrenildi.

Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi.

  1. 30.04.2020
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