Fenerbahçe'nin listesindeki Stambouli'ye iki talip daha! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin rakipleri artıyor! O isme iki talip daha çıktı

'nin listesindeki Stambouli'ye iki talip daha!

Fenerbahçe'nin listesindeki Stambouli'ye iki talip daha!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada kadro planlamalarına başlayan 'de savunma transferi için listenin ilk sırasında ile sözleşmesi bitecek olan yer alıyordu. Deneyimli futbolcu iki kulübün daha radarına girdi. İşte detaylar...

'nin gündeminde yer alan Fransız stoper 'ye iki talip daha çıktı. Sarı-lacivertli takımın menajerler aracılığı ile daha önce temas kurduğu deneyimli futbolcu, 'a gelmeye sıcak bakıyordu.

ile sözleşmesi bitecek olan Fransız oyuncunun talipleri artıyor. Takvim'in aktardığına göre Alman basını, Bordeaux ve Monaco'nun Fransız stoperi gündemine aldığını yazdı.

TÜRK KÖKENLİ

Fransız oyuncunun Türk kökenli olması dikkat çekiyor. Benjamin Stambouli'nin büyük dedesi, Osmanlı döneminde Cezayir'e göçen bir Türk. Hatta Stambouli soyadının anlamı da "İstanbullu"...

Stambouli 2016 yılından bu yana Schalke 04 formasını giyiyor. Kariyerinde ve Tottenham formaları da terleten 29 yaşındaki Fransız stoper ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.

haberin devamı

  1. 29.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin listesindeki Stambouli'ye iki talip daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA