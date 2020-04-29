Fenerbahçe'nin listesindeki Stambouli'ye iki talip daha!
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada kadro planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de savunma transferi için listenin ilk sırasında Schalke ile sözleşmesi bitecek olan Benjamin Stambouli yer alıyordu. Deneyimli futbolcu iki kulübün daha radarına girdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Fransız stoper Benjamin Stambouli'ye iki talip daha çıktı. Sarı-lacivertli takımın menajerler aracılığı ile daha önce temas kurduğu deneyimli futbolcu, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyordu.
Schalke ile sözleşmesi bitecek olan Fransız oyuncunun talipleri artıyor. Takvim'in aktardığına göre Alman basını, Bordeaux ve Monaco'nun Fransız stoperi gündemine aldığını yazdı.
TÜRK KÖKENLİ
Fransız oyuncunun Türk kökenli olması dikkat çekiyor. Benjamin Stambouli'nin büyük dedesi, Osmanlı döneminde Cezayir'e göçen bir Türk. Hatta Stambouli soyadının anlamı da "İstanbullu"...
Stambouli 2016 yılından bu yana Schalke 04 formasını giyiyor. Kariyerinde PSG ve Tottenham formaları da terleten 29 yaşındaki Fransız stoper ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.
- 29.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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