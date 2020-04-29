Adil Rami'nin yeni adresi belli oluyor!
Fenerbahçe'den geçtiğimiz şubat ayında ayrılarak Rus ekibi Sochi'ye transfer olan Fransız defans oyuncusu Adil Rami'nin yeni adresinin İtalyan ekibi Torino olması bekleniyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentileri karşılayamayınca şubat ayında Rus ekibi Sochi'nin yolunu tutan Adil Rami'nin yeni adresi netleşiyor.
Fransız ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre tecrübeli defans oyuncusu Torino'ya önerildi. İtalyan temsilcisinin Adil Rami ya da Monaco ile sözleşmesi bitecek olan Jemerson'u kadrosuna katması bekleniyor. Ancak deneyimli futbolcunun daha önce Milan'da oynamış olması ve Serie A'yı tanıması nedeniyle transferde bir adım önde olduğu ifade edildi.
Kariyerine Lille'de başlayan Adil Rami, sırasıyla Valencia, Milan, Sevilla, Marsilya, Fenerbahçe ve Sochi formaları giydi. 34 yaşındaki deneyimli oyuncunun Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu apoleti bulunuyor.
- 29.04.2020
- Güncelleme: 29.04.2020 10:05
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adil Rami'nin yeni adresi belli oluyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.