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29 Nisan 2020, Çarşamba
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'nin yeni adresi belli oluyor!

Adil Rami'nin yeni adresi belli oluyor!

'den geçtiğimiz şubat ayında ayrılarak Rus ekibi Sochi'ye olan Fransız defans oyuncusu 'nin yeni adresinin İtalyan ekibi Torino olması bekleniyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Sezon başında bedelsiz olarak 'ye olan ancak beklentileri karşılayamayınca şubat ayında Rus ekibi Sochi'nin yolunu tutan 'nin yeni adresi netleşiyor.

Fransız ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre tecrübeli defans oyuncusu Torino'ya önerildi. İtalyan temsilcisinin Adil Rami ya da Monaco ile sözleşmesi bitecek olan Jemerson'u kadrosuna katması bekleniyor. Ancak deneyimli futbolcunun daha önce Milan'da oynamış olması ve Serie A'yı tanıması nedeniyle transferde bir adım önde olduğu ifade edildi.

Kariyerine Lille'de başlayan Adil Rami, sırasıyla , Milan, Sevilla, Marsilya, Fenerbahçe ve Sochi formaları giydi. 34 yaşındaki deneyimli oyuncunun Fransa Milli Takımı ile şampiyonluğu apoleti bulunuyor.

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  1. 29.04.2020
  2. Güncelleme: 29.04.2020 10:05
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