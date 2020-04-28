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28 Nisan 2020, Salı
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Vural’dan yorumu

Vural’dan Fenerbahçe yorumu

Akhisar , dün www.fotomac.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

Hoca arayışındaki ile ilgili kısa bir yorum yapan Vural, şunları söyledi: "Doğmamış çocuğa don biçilmez ve şampiyonluğa oynayan bir takımın hocasıyım. Artık 67 yaşındayım. Dört büyüklerden bir takım yönetmeyi tabii ki istiyorum. Fenerbahçe taraftarının sevgisi de beni çok mutlu ediyor ama şu an konuşmak doğru olmaz."

  1. 28.4.2020
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