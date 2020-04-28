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28 Nisan 2020, Salı
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‘Son 20 yılın en iyisiyim’

‘Son 20 yılın en iyisiyim’

'nin eski teknik direktörü İsmail , birçok konu hakkında konuştu.

İşte 'ın öne çıkan sözleri: "F.Bahçe'yi çalıştırmak hayalimdi, Allah nasip etti. Son 20 yılda F.Bahçe'de çalışan hocalar içinde maç-puan ortalaması en iyi olan benim. deplasmanı dönüşü kurşunlanma yaşanmasaydı şampiyon olurduk. F.Bahçe'den teklif almadım. Kendine güvenen ve kendimi bilen bir teknik direktörüm."

  1. 28.4.2020
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