‘Son 20 yılın en iyisiyim’

İşte Kartal'ın öne çıkan sözleri: "F.Bahçe'yi çalıştırmak hayalimdi, Allah nasip etti. Son 20 yılda F.Bahçe'de çalışan hocalar içinde maç-puan ortalaması en iyi olan benim. Rize deplasmanı dönüşü kurşunlanma yaşanmasaydı şampiyon olurduk. F.Bahçe'den teklif almadım. Kendine güvenen ve kendimi bilen bir teknik direktörüm."