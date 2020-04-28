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28 Nisan 2020, Salı
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Hollanda ekibinden Fenerbahçe açıklaması! Ferdi Kadıoğlu...

Ligi ekiplerinden , 'nin transferinden kalan 700 bin euroluk son taksiti de ödediğini açıkladı. Konuyla ilgili konuşan kulübün Schaik, "Fenerbahçe'nin parayı yatırmasından dolayı çok memnun olduk ve rahatladık. Transferin üzerinden tam 11 ay geçmişti" dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

, transferi nedeniyle 'lık olduğu 'e tüm borcunu ödedi. basınına açıklamalarda bulunan NEC Nijmegen Schaik, sarı-lacivertli kulübün 700 bin euroluk son taksiti de hesaba yatırdıklarını açıkladı.

"ÇOK RAHATLADIK"

Van Schaik, "Finans memuru Rifki Holla ile konuşurken, bir anda bana 'ekrana bak' dedi. Baktığımda hesaba yatan miktarı gördüm. Fenerbahçe'nin parayı ödemesinden dolayı çok memnun olduk ve rahatladık. Bize paranın nisan ayının sonuna doğru yatacağını söylemişlerdi ve sözlerinde durdular" dedi.

Son taksiti almak için çok çaba sarf ettiklerini belirten Hollandalı yönetici, " üzerinden tam 11 ay geçmişti. Nihayet sonuçlandı. Proefsyonel Futbol Organizasyonları (FBO) da minnettarız. Bizimle çalıştılar. NEC için şimdi bu dönem kapandı" diye konuştu.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018 yılında 1.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katarken, son taksiti ödemediği için NEC Nijmegen Kulübü tarafından FIFA'ya şikayet edilmişti.

  1. 28.04.2020
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