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28 Nisan 2020, Salı
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Görüşme gerçekleşti! İşte 'nun yeni gözdesi

Görüşme gerçekleşti! İşte Emre Belözoğlu'nun yeni gözdesi

Gelecek sezon 'de sportif direktör olması beklenen , ’un yıldızlarından sonra ’de forma giyen 'le de temas kurdu.

Sezonun tamamlanmasının ardından futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan , gelecek yılın transferleri için çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde 'ın gündemindeki Sivaslı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la görüşen Emre, bu kez de 'nin vazgeçilmezi 'le temas kurdu. Gelecek sezon 'de sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre'nin yerlilerle görüşmelere devam edeceği öğrenildi.

  1. 28.4.2020
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