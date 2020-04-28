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28 Nisan 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Taraftardan Ali Koç'a büyük tepki! "Hoca nerede?"

taraftarından 'a büyük tepki! "Hoca nerede?"

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki! "Hoca nerede?"

'in ikinci yarısında üst üste alınan sonuçlar nedeniyle 'de ile yollar ayrılmıştı. Yanal ayrılığının üstünden 56 gün geçmesine rağmen yeni bir teknik direktör ile anlaşılamaması, taraftarlardan büyük tepki gördü.

Bu sezon da şampiyonluk yarışından erken kopan 'de çok büyük bir teknik adam belirsizliği yaşanıyor. 3 Mart tarihinde ile oynanan kupa maçının ardından ile yollarını ayıran yönetimi geride alan 56 günde takımın başına bir isim getiremedi

BULUT'A BAZI YÖNETİCİLER KARŞI

Takvim'in haberine göre; İlk olarak Kovac, Bruno Labbadia ve ile görüşen fakat sonuç alamayan Sarı-Lacivertliler ardından rotayı Erol Bulut'a kırdı. Ancak bazı yöneticiler genç hocaya karşı çıktı.

BJELICA HENÜZ İKNA EDİLEMEDİ

Son olarak ise Nenad Bjelica ile masaya oturan Fenerbahçe yönetimi henüz Hırvat hocayı da ikna edebilmiş değil. Yaşanan bu belirsizlik taraftarları da isyan noktasına getirmiş durumda.

BÖYLE ÇARESİZLİK GÖRÜLMEDİ!

Sosyal medyada Ali Koç'a sert eleştiriler getiren taraftarlar, "Başkan söyle bize, 56 gündür hocamız nerede? Fenerbahçe son yıllarda hiç bu kadar çaresiz kalmamıştı" ifadesini kullanıyor.

  1. 28.04.2020
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