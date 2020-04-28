Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki! "Hoca nerede?"

Bu sezon da şampiyonluk yarışından erken kopan Fenerbahçe'de çok büyük bir teknik adam belirsizliği yaşanıyor. 3 Mart tarihinde Trabzonspor ile oynanan kupa maçının ardından Ersun Yanal ile yollarını ayıran Ali Koç yönetimi geride alan 56 günde takımın başına bir isim getiremedi

BULUT'A BAZI YÖNETİCİLER KARŞI

Takvim'in haberine göre; İlk olarak Kovac, Bruno Labbadia ve Roger Schmidt ile görüşen fakat sonuç alamayan Sarı-Lacivertliler ardından rotayı Erol Bulut'a kırdı. Ancak bazı yöneticiler genç hocaya karşı çıktı.

BJELICA HENÜZ İKNA EDİLEMEDİ

Son olarak ise Nenad Bjelica ile masaya oturan Fenerbahçe yönetimi henüz Hırvat hocayı da ikna edebilmiş değil. Yaşanan bu belirsizlik taraftarları da isyan noktasına getirmiş durumda.

BÖYLE ÇARESİZLİK GÖRÜLMEDİ!

Sosyal medyada Ali Koç'a sert eleştiriler getiren taraftarlar, "Başkan söyle bize, 56 gündür hocamız nerede? Fenerbahçe son yıllarda hiç bu kadar çaresiz kalmamıştı" ifadesini kullanıyor.