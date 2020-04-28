Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki! "Hoca nerede?"
Süper Lig'in ikinci yarısında üst üste alınan sonuçlar nedeniyle Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı. Yanal ayrılığının üstünden 56 gün geçmesine rağmen yeni bir teknik direktör ile anlaşılamaması, taraftarlardan büyük tepki gördü.
Bu sezon da şampiyonluk yarışından erken kopan Fenerbahçe'de çok büyük bir teknik adam belirsizliği yaşanıyor. 3 Mart tarihinde Trabzonspor ile oynanan kupa maçının ardından Ersun Yanal ile yollarını ayıran Ali Koç yönetimi geride alan 56 günde takımın başına bir isim getiremedi
BULUT'A BAZI YÖNETİCİLER KARŞI
Takvim'in haberine göre; İlk olarak Kovac, Bruno Labbadia ve Roger Schmidt ile görüşen fakat sonuç alamayan Sarı-Lacivertliler ardından rotayı Erol Bulut'a kırdı. Ancak bazı yöneticiler genç hocaya karşı çıktı.
BJELICA HENÜZ İKNA EDİLEMEDİ
Son olarak ise Nenad Bjelica ile masaya oturan Fenerbahçe yönetimi henüz Hırvat hocayı da ikna edebilmiş değil. Yaşanan bu belirsizlik taraftarları da isyan noktasına getirmiş durumda.
BÖYLE ÇARESİZLİK GÖRÜLMEDİ!
Sosyal medyada Ali Koç'a sert eleştiriler getiren taraftarlar, "Başkan söyle bize, 56 gündür hocamız nerede? Fenerbahçe son yıllarda hiç bu kadar çaresiz kalmamıştı" ifadesini kullanıyor.
- 28.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki! "Hoca nerede?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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