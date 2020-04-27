Hasan Ali Kaldırım'a Fenerbahçe yönetiminden ret! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçeli yıldıza yönetimden şok tavır! İsteği reddedildi

'a yönetiminden ret!

Hasan Ali Kaldırım'a Fenerbahçe yönetiminden ret!

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'ın menajerinin sarı-lacivertli yönetimle görüşme talebinde bulunduğu ancak bu isteğinin şimdilik reddedildiği ortaya çıktı. Milli futbolcuyla yakından ilgileniyor...

Sezon sonu ile sözleşmesi bitecek olan 'ın ismi bir süredir sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibi ile anılıyor... Takvim'de yer alan habere göre milli futbolcunun menajerinin hem son gelişmeleri hem de yeni sözleşmeyi görüşmek için sarı-lacivertlilere talepte bulunduğu ortaya çıktı. Ancak yönetimin şok bir tutum sergileyerek, "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi.

Hasan Ali'nin ilk tercihinin Fenerbahçe'de kalmak olduğu ancak bu tutum karşısında fikrini değiştirebileceği öğrenildi. Galatasaray cephesi de gelişmeleri yakından izliyor.

30 yaşındaki deneyimli sol bek, 2012 yılında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Milli oyuncu o tarihten beri sarı-lacivertli formayı terletiyor.

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  1. 27.04.2020
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