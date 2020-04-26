Obra’nın yeni imajı şaşırttı!

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkesi Sırbistan'a giden Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in yeni imajı görenleri şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin yeni sözleşme teklifine olumlu yanıt veren tecrübeli hoca, ilk kez sakallı bir fotoğrafını paylaştı. Obra'nın fotoğrafı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.