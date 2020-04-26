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26 Nisan 2020, Pazar
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Obra’nın şaşırttı!

Obra’nın yeni imajı şaşırttı!

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkesi 'a giden 'in görenleri şaşırttı.

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkesi 'a giden 'in görenleri şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin yeni sözleşme teklifine olumlu yanıt veren tecrübeli hoca, ilk kez sakallı bir fotoğrafını paylaştı. Obra'nın fotoğrafı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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  1. 26.4.2020
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