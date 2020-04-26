Obra’nın yeni imajı şaşırttı!
Corona virüsü salgını nedeniyle ülkesi Sırbistan'a giden Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in yeni imajı görenleri şaşırttı.
Corona virüsü salgını nedeniyle ülkesi Sırbistan'a giden Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in yeni imajı görenleri şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin yeni sözleşme teklifine olumlu yanıt veren tecrübeli hoca, ilk kez sakallı bir fotoğrafını paylaştı. Obra'nın fotoğrafı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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