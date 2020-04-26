Harun Tekin Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama
Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Harun Tekin'in gözden çıkarıldığı ve takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. Deneyimli file bekçisinin menajerinden konuyla ilgili açıklamalar geldi.
Fenerbahçe'de takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Harun Tekin. Altay Bayındır'ın transferiyle ikinci kaleci konumuna düşen 30 yaşındaki eldivenin takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Harun Tekin'in menajeri Ömer Koray Uzun söz konusu iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu ve oyuncunun geleceği hakkında konuştu.
Harun Tekin'in menajeri Ömer Koray Uzun, TRT Spor'a konuştu ve transferle ilgili olarak "Fenerbahçe ile 1 sene daha sözleşmesi var. Bize şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli kalecinin sarı lacivertli kulüpten ayrılacağı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Uzun, "Öncelikle bu sezonu tamamlamak gerekiyor. Harun Tekin önemli bir kaleci ve milli takım seviyesine yükselmiş bir isim. Fenerbahçe ile 1 sene daha sözleşmesi var. Bize şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok." dedi.
Harun Tekin bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol yerken, 6 mücadelede kalesini gole kapattı. Fenerbahçe 2018 yılında transfer ettiği 30 yaşındaki kaleci için Bursaspor'a 2 milyon 750 bin avro bonservis bedeli ödemişti.
Harun'un, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek.
- 26.04.2020
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Harun Tekin Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajerinden açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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