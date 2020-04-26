Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi! Tsimikas...

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde sevindiren haber geldi. Kısa süre önce Süper Lig'in iki devinin de peşinde olduğu belirtilen Konstantinos Tsimikas için Serie A devi Inter'in, transferden vazgeçtiği belirtildi.

Sport FM'in okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;

"Yunan takımının savunmcısı için bir kulüp geri çekildi.



Inter'in, artık Olimpiakos forması terleten Konstantinos Tsimikas ile ilgilenmediği kaydedildi. İtalyan devi, bu pozisyon için başka bir oyuncu aramaya karar verdi.

AVRUPA DEVLERİ SIRADA

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanısıra Tsimikas için Napoli, Leicester, Liverpool, Tottenham ve Sheffield Untied'ın sırada olduğu aktarıldı.

23 yaşındaki Tsimikas, bu sezon toplamda oynadığı 37 karşılaşmada 7 asist yaptı. Oyuncunun Olimpiakos ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor."