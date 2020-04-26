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26 Nisan 2020, Pazar
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F.Bahçe’ye yeni dev

F.Bahçe’ye yeni dev

Bu sezon 'nde beklentilerin altında kalan Beko, 'in yıldızına göz dikti.

Bu sezon 'nde beklentilerin altında kalan Beko, 'in yıldızına göz dikti. Sarı-lacivertlilerin İspanyol ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Trey Thompkins için devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic'in 2.08'lik ABD'li oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.
  1. 26.4.2020
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