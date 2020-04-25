Vedat Muriç ‘İngiltere’ dedi
Sezon başında 3.5 milyon euro'ya Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Vedat Muriç, İngiliz kulüplerin kendisine talip olmasından hayli memnun.
Sezon başında 3.5 milyon euro'ya Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Vedat Muriç, İngiliz kulüplerin kendisine talip olmasından hayli memnun. Kosova Milli Takımı ve Fenerbahçe formasıyla attığı gollerle bu sezon yıldızını daha da parlatan 26 yaşındaki oyuncunun yurt dışına gitmek için fırsat kolladığı öğrenildi. Her fırsatta Türkiye'nin kendisininin ikinci vatanı olduğunu ifade eden Vedat Muriç'in özellikle İngiltere'ye gitme hayali kurduğu ve bunu Başkan Ali Koç'a da ilettiği kaydedildi. Tottenham'ın hocası Mourinho'nun izlediği iddia edilen Muriç'in, Koç'a "Premier Lig ya da İtalya'da oynamak en büyük hayalim. Uygun bir teklif gelirse beni satın" dediği öğrenildi.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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