Vedat Muriç ‘İngiltere’ dedi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Vedat Muriç ‘İngiltere’ dedi

’ dedi

Vedat Muriç ‘İngiltere’ dedi

Sezon başında 3.5 milyon euro'ya 'dan edilen , İngiliz kulüplerin kendisine talip olmasından hayli memnun.

Sezon başında 3.5 milyon euro'ya 'dan edilen , İngiliz kulüplerin kendisine talip olmasından hayli memnun. Kosova ve formasıyla attığı gollerle bu sezon yıldızını daha da parlatan 26 yaşındaki oyuncunun yurt dışına gitmek için fırsat kolladığı öğrenildi. Her fırsatta 'nin kendisininin ikinci vatanı olduğunu ifade eden Vedat Muriç'in özellikle 'ye gitme hayali kurduğu ve bunu Başkan 'a da ilettiği kaydedildi. Tottenham'ın hocası Mourinho'nun izlediği iddia edilen Muriç'in, Koç'a " ya da 'da oynamak en büyük hayalim. Uygun bir teklif gelirse beni satın" dediği öğrenildi.

  1. 25.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vedat Muriç ‘İngiltere’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA