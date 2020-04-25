Sosyal mesafeli çalışmaya engel

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta başında sosyal mesafeli idmanların başlaması bekleniyordu… Beşiktaş gibi oyuncuların gruplar halinde tesiste çalışması düşünülüyordu. Ancak başta Kruse ve Tolgay olmak üzere bazı oyuncuların bu durumu protesto ederek evde kalmaya devam edeceklerini söylemeleri üzerine sosyal mesafeli idman fikri rafa kalktı. Oyuncular video-konferans yöntemiyle çalışmaya devam ediyor.