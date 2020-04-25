Sosyal mesafeli çalışmaya engel
Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta başında sosyal mesafeli idmanların başlaması bekleniyordu…
Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta başında sosyal mesafeli idmanların başlaması bekleniyordu… Beşiktaş gibi oyuncuların gruplar halinde tesiste çalışması düşünülüyordu. Ancak başta Kruse ve Tolgay olmak üzere bazı oyuncuların bu durumu protesto ederek evde kalmaya devam edeceklerini söylemeleri üzerine sosyal mesafeli idman fikri rafa kalktı. Oyuncular video-konferans yöntemiyle çalışmaya devam ediyor.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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