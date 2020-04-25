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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Sosyal mesafeli çalışmaya engel

Sosyal mesafeli çalışmaya engel

'de geçtiğimiz hafta başında sosyal mesafeli idmanların başlaması bekleniyordu…

'de geçtiğimiz hafta başında sosyal mesafeli idmanların başlaması bekleniyordu… gibi oyuncuların gruplar halinde tesiste çalışması düşünülüyordu. Ancak başta Kruse ve Tolgay olmak üzere bazı oyuncuların bu durumu protesto ederek evde kalmaya devam edeceklerini söylemeleri üzerine sosyal mesafeli idman fikri rafa kalktı. Oyuncular video-konferans yöntemiyle çalışmaya devam ediyor.

  1. 25.4.2020
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