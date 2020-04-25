Gençleri oynatıp yarışmak çok zor
Kanarya'nın eski teknik direktörü Ersun Yanal, instagram'da katıldığı bir canlı yayında F.Bahçe'yi çalıştırdığı dönemle ilgili konuştu.
Kanarya'nın eski teknik direktörü Ersun Yanal, instagram'da katıldığı bir canlı yayında F.Bahçe'yi çalıştırdığı dönemle ilgili konuştu. Genç oyunculara yeterli şans verilmediğiyle ilgili eleştirileri değerlendiren Yanal, "Diyorsunuz ki 'genç oyuncuyu oynatalım' tamam oynatalım. Siz aynı anda yarışmak da istiyorsunuz. Tamam oynatalım genç oyuncu tabi ki de önemli ama yarışırken genç olmuyor" ifadesini kullandı.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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