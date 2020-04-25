Gençleri oynatıp yarışmak çok zor

Kanarya'nın eski teknik direktörü Ersun Yanal, instagram'da katıldığı bir canlı yayında F.Bahçe'yi çalıştırdığı dönemle ilgili konuştu. Genç oyunculara yeterli şans verilmediğiyle ilgili eleştirileri değerlendiren Yanal, "Diyorsunuz ki 'genç oyuncuyu oynatalım' tamam oynatalım. Siz aynı anda yarışmak da istiyorsunuz. Tamam oynatalım genç oyuncu tabi ki de önemli ama yarışırken genç olmuyor" ifadesini kullandı.