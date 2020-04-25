Ferdi Kadıoğlu Kanada’ya...
Şu anda Hollanda U21 Milli Takımı'nda görev yapan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na Kanada Milli Takımı'ndan teklif geldi.
Şu anda Hollanda U21 Milli Takımı'nda görev yapan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na Kanada Milli Takımı'ndan teklif geldi. Babası Türk olduğu için Türkiye, Hollanda'da doğduğu için Hollanda, annesi Kanadalı olduğu için Kanada'yı seçme imkanı olan Ferdi'yi, Beşiktaşlı Atiba'nın ülkesine önerdiği kaydedildi.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ferdi Kadıoğlu Kanada’ya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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