Ferdi Kadıoğlu Kanada’ya...

Şu anda Hollanda U21 Milli Takımı'nda görev yapan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na Kanada Milli Takımı'ndan teklif geldi. Babası Türk olduğu için Türkiye, Hollanda'da doğduğu için Hollanda, annesi Kanadalı olduğu için Kanada'yı seçme imkanı olan Ferdi'yi, Beşiktaşlı Atiba'nın ülkesine önerdiği kaydedildi.