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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Ferdi Kadıoğlu Kanada’ya...

Şu anda 'nda görev yapan 'nin genç yeteneği 'na Milli Takımı'ndan teklif geldi.

Şu anda 'nda görev yapan 'nin genç yeteneği 'na Milli Takımı'ndan teklif geldi. Babası Türk olduğu için , Hollanda'da doğduğu için Hollanda, annesi Kanadalı olduğu için Kanada'yı seçme imkanı olan Ferdi'yi, Beşiktaşlı Atiba'nın ülkesine önerdiği kaydedildi.

  1. 25.4.2020
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