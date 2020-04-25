Fenerbahçe'nin gündemindeki Giroud sözleşmesini uzattı
Chelsea sürpriz bir kararla, son dönemlerde takımdan ayrılması gündemde olan ve adı Fenerbahçe ile de anılan Fransız golcüsü Olivier Giroud'nun sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak yıldız oyuncunun kontratını 2021'e kadar uzattı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Fransız golcü Olivier Giroud'da flaş bir gelişme yaşandı. L'Equipe'te yer alan habere göre Chelsea, takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcuyla ilgili sürpriz bir karar vererek, tecrübeli ismin sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı.
33 yaşındaki golcü teknik direktör Frank Lampard'ın planları arasında yer almıyordu. Premier Lig'de çoğu maçta yedek kulübesine mahkum edilen Giroud da EURO 2020'yi düşünerek takımdan ayrılmak istiyordu. Fenerbahçe ise normal sözleşmesi 2020'de bitecek olan Fransız yıldızı, Vedat Muriç'in takımdan ayrılması durumunda bedelsiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyordu.
Chelsea yönetiminin böyle bir karar almasındaki sebep ise Giroud'nun yerine alternatif bir golcü transfer edilememesi gösterildi. Oynadığı maçlarda kalitesini ispatlayan golcü oyuncu Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın da gözdesi...
- 25.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin gündemindeki Giroud sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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