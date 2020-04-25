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25 Nisan 2020, Cumartesi
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'nin gündemindeki Giroud sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe'nin gündemindeki Giroud sözleşmesini uzattı

sürpriz bir kararla, son dönemlerde takımdan ayrılması gündemde olan ve adı ile de anılan Fransız golcüsü 'nun sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak yıldız oyuncunun kontratını 2021'e kadar uzattı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere ekiplerinden 'de forma giyen Fransız golcü 'da flaş bir gelişme yaşandı. L'Equipe'te yer alan habere göre Chelsea, takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcuyla ilgili sürpriz bir karar vererek, tecrübeli ismin sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandı.

33 yaşındaki golcü teknik direktör 'ın planları arasında yer almıyordu. Premier Lig'de çoğu maçta yedek kulübesine mahkum edilen Giroud da EURO 2020'yi düşünerek takımdan ayrılmak istiyordu. ise normal sözleşmesi 2020'de bitecek olan Fransız yıldızı, Vedat Muriç'in takımdan ayrılması durumunda bedelsiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyordu.

Chelsea yönetiminin böyle bir karar almasındaki sebep ise Giroud'nun yerine alternatif bir golcü transfer edilememesi gösterildi. Oynadığı maçlarda kalitesini ispatlayan golcü oyuncu Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın da gözdesi...


  1. 25.04.2020
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