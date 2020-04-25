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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Emre: Bugünler elbet geçecek

Emre: Bugünler elbet geçecek

Sarı-lacivertli takımın kaptanı , “Gün futbolu değil, sağlığı konuşma vakti. Herkes kurallara uysun, kendini korusun. Bu günleri kolayca atlatalım” dedi.

Türk futbolunun ve 'nin efsane oyuncusu , korona virüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı günleri el birliğiyle aşabileceğimizi söyledi. Devletin her kademesinin pandemiyi çok iyi bir planlamayla önlemeye çalıştığını kaydeden Emre, " bize düşen kurallara uymak ve kendimizi korumak. Bu günler elbet geride kalacak" ifadesini kullandı.

SÜREÇ FUTBOLCULAR İÇİN TABİ Kİ ZOR AMA...

Karantina günlerinde evde çalışmaya devam ettiklerini kaydeden kaptan Emre Belözoğlu, "Performans antrenörlerimizin verdiği program dahilinde çalışmaya devam ediyoruz. Tabi ki bireysel yapılan çalışmalar, takımla yapılan toplu çalışmaların yerini tutmaz. Futbolcular için zor bir süreçten geçiyoruz. Ama bu süreçte bizden daha zor şartlarda görev yapanları unutmamak gerek. Başta sağlık çalışanlarını kutluyorum. Büyük özveri gösteriyorlar. Keza market çalışanları, kuryeler, her gün işe gitmek zorunda olan tüm işçiler. Hepsine Allah kolaylık versin" şeklinde konuştu.

  1. 25.4.2020
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