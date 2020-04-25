Emre: Bugünler elbet geçecek
Sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu, “Gün futbolu değil, sağlığı konuşma vakti. Herkes kurallara uysun, kendini korusun. Bu günleri kolayca atlatalım” dedi.
Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Emre Belözoğlu, korona virüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı günleri el birliğiyle aşabileceğimizi söyledi. Devletin her kademesinin pandemiyi çok iyi bir planlamayla önlemeye çalıştığını kaydeden Emre, "Bugün bize düşen kurallara uymak ve kendimizi korumak. Bu günler elbet geride kalacak" ifadesini kullandı.
SÜREÇ FUTBOLCULAR İÇİN TABİ Kİ ZOR AMA...
Karantina günlerinde evde çalışmaya devam ettiklerini kaydeden kaptan Emre Belözoğlu, "Performans antrenörlerimizin verdiği program dahilinde çalışmaya devam ediyoruz. Tabi ki bireysel yapılan çalışmalar, takımla yapılan toplu çalışmaların yerini tutmaz. Futbolcular için zor bir süreçten geçiyoruz. Ama bu süreçte bizden daha zor şartlarda görev yapanları unutmamak gerek. Başta sağlık çalışanlarını kutluyorum. Büyük özveri gösteriyorlar. Keza market çalışanları, kuryeler, her gün işe gitmek zorunda olan tüm işçiler. Hepsine Allah kolaylık versin" şeklinde konuştu.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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