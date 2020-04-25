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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Caner’de geri sayım

Caner’de geri sayım

Kanarya, eski yıldızı ’de mutlu sona çok yakın. ’ın indirim talebini reddeden 31 yaşındaki sol bek 2+1 yıllık imza atacak.

'de bir yandan yeni sezon öncesi oyuncu ücretlerinde revizyona gitme çalışmaları yapılırken, diğer taraftan transferle ilgili görüşmeler devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin bir süre önce yeniden gündemine aldığı konusunda sona yaklaştığı öğrenildi. ile sezon sonu bitecek sözleşmesi için görüşen ve önerilen indirimli rakamı komik bulan Caner'in, siyah-beyazlı kulübü kesin bir dille reddettiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimiyle de menajeri aracılığıyla temas kuran 31 yaşındaki sol bekin , geçmişte iki lig, iki kupa şampiyonluğu yaşadığı Fenerbahçe'ye dönmek istediği kaydedildi. Bu arada, camiada 'ın da Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor.

  1. 25.4.2020
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