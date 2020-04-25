Caner’de geri sayım
Kanarya, eski yıldızı Caner Erkin’de mutlu sona çok yakın. Kartal’ın indirim talebini reddeden 31 yaşındaki sol bek 2+1 yıllık imza atacak.
Fenerbahçe'de bir yandan yeni sezon öncesi oyuncu ücretlerinde revizyona gitme çalışmaları yapılırken, diğer taraftan transferle ilgili görüşmeler devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin bir süre önce yeniden gündemine aldığı Caner Erkin konusunda sona yaklaştığı öğrenildi. Beşiktaş ile sezon sonu bitecek sözleşmesi için görüşen ve önerilen indirimli rakamı komik bulan Caner'in, siyah-beyazlı kulübü kesin bir dille reddettiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimiyle de menajeri aracılığıyla temas kuran 31 yaşındaki sol bekin , geçmişte iki lig, iki kupa şampiyonluğu yaşadığı Fenerbahçe'ye dönmek istediği kaydedildi. Bu arada, camiada Hasan Ali Kaldırım'ın da Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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