Caner’de geri sayım

Fenerbahçe'de bir yandan yeni sezon öncesi oyuncu ücretlerinde revizyona gitme çalışmaları yapılırken, diğer taraftan transferle ilgili görüşmeler devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin bir süre önce yeniden gündemine aldığı Caner Erkin konusunda sona yaklaştığı öğrenildi. Beşiktaş ile sezon sonu bitecek sözleşmesi için görüşen ve önerilen indirimli rakamı komik bulan Caner'in, siyah-beyazlı kulübü kesin bir dille reddettiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimiyle de menajeri aracılığıyla temas kuran 31 yaşındaki sol bekin , geçmişte iki lig, iki kupa şampiyonluğu yaşadığı Fenerbahçe'ye dönmek istediği kaydedildi. Bu arada, camiada Hasan Ali Kaldırım'ın da Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor.